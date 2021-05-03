Боксер из Карелии Константин Опольский стал чемпионом России

В Серпухове прошел чемпионат России по боксу среди юниоров 19-22 лет, сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

В турнире, который завершился вчера, приняли участие более 220 сильнейших боксеров из 53 субъектов федерации.

Карельский боксер, мастер спорта России Константин Опольский провел на соревнованиях пять боев и одержал в финале уверенную победу над спортсменом из Бурятии.

Поздравляем Константина и его тренеров с высоким достижением! // Фото: vk.com