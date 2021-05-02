02 мая 2021, 12:11
В Олонце в семнадцатый раз прошли гонки по реке Олонке
В традиционной карельской регате приняли участие более двух десятков судов
2 мая в Олонце в 17-й раз стартовал водный праздник «Гонки на Олонке», сообщает паблик «Олонецкий район».
В этом году для участия в заплыве зарегистрировались более двадцати судов. Это экипажи из Карелии и Ленинградской области.
Перед стартом участников поприветствовали ответственные лица – Паккайне и Нептун. Гостей и участников подбадривал самодеятельный оркестр. // Фото: vk.com