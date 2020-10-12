Карельские экологи выходили животных и птиц, пострадавших от человека

Во всем мире 4 октября отмечают День защиты животных. В зоопарке детского эколого-биологического центра ровно 20 лет назад в этой связи был подготовлен проект под названием «Центр спасения животных», который предусматривал оказание помощи животным, пострадавшим от человека. Зоопарк диких животных при этом центре возник стихийно за много лет до этого. Здесь в то время содержалось домашних и диких в целом — около четырехсот животных. Все они потерпели бедствие по вине человека.

Многие питомцы были доставлены сюда полуживыми. Например, краснокнижный лебедь, которого рыбаки нашли примерзшим ко льду. Лебедя люди подбили ради забавы. Лис, лисица, коза, песец и многие другие четвероногие так или иначе пострадали от двуногих. «Даже те животные, которые страдают не по вине людей, например, не могут найти себе пищу или случайно попадают под машины — в сущности косвенно мы все равно в этом виноваты. Потому что им просто негде жить, негде охотиться», - пояснила Людмила Лапшина, заведующая лабораторией центра.

В Карелии не было ни одного учреждения, которое бы оказывало помощь диким животным. Центр был вынужден помогать, хотя не имел для этого никаких условий. Прежде всего там не было ветеринарного пункта, который должен быть отдельно от ветслужбы домашних животных. Последние к человеку привычны. А дикие от общения с двуногими обычно испытываю смертельный стресс. Поэтому в работе с ними нужны другие методы диагностики и лечения.

Кроме того, экологическое воспитание в России сильно ослабило свои позиции в 90-е годы, хотя во всем мире оно приобрело первостепенное значение. Прежде всего это касалось детей, которые, с одной стороны, способны любить братьев меньших сильнее, чем взрослые, а с другой — могут быть и более жестоки. Последнее, по мнению экологов, культивируется мультиками (где мышки с кошкой бьют друг друга, но при этом не страдают).

«Мы сейчас столкнулись с тем, что дети считают, что если машина наедет на животное, то оно потом вполне способно вскочить и побежать, как ни в чем не бывало, как Том и Джерри делают», - пожаловалась Людмила Лапшина. Поэтому учение, что животные — те же люди, только лучше, центр и намерен был воплощать в образовательный курс. Разумеется, были и те, кто считал такую заботу о зверье несвоевременной и пустой тратой денег. С ними не согласился макака Яков, завезенный к нам из теплых стран контрабандой без добровольного его, Якова, согласия. Все, кому доводилось встречаться с макакой Яковом, помнят его крутой и недобрый нрав. Это как раз вполне объяснимо: будешь злым, если к тебе относятся, как к ненужной вещи.

Карельское общество защиты животных тоже всю неделю проводило акцию в защиту братьев наших меньших. Были предусмотрены разные мероприятия, даже сбор подписей в защиту природы от ее нещадного уничтожения. Журналисты телеканала «Ника Плюс», архивом которого мы пользуемся при подготовке нашей рубрики, тоже присоединились к акции, они сняли репортаж про щенков, надеясь, что их возьмут добрые люди. Посмотрите на этих малышей! Какие они обаятельные.

Неравнодушные горожане позвонили в новости и сообщили, что в городских окрестностях проживает на редкость многодетное семейство. Порода — двортерьер. Вид — млекопитающие. Количество экземпляров — штук двадцать. Среда обитания — город Петрозаводск. Место заселения — подвал одного из гаражей. Возраст — месяц-полтора. Окрас — черно-белый, рыжий, иногда серый. Экземпляры эти в природе встречаются довольно часто. Большая плотность заселения искупается редкой миловидностью. Повадки плебейские, но легко поддаются воспитанию. При условии, что методы воздействия будут самые добрые. Семейство поднималось скромными силами двух мамаш. У последних энергии и средств для воспитания явно было недостаточно. С учетом нерегулярности выплат детских пособий, шансы поднять такое количество детенышей были равны нулю. Родительницы не стали бы возражать, если хотя бы часть потомства усыновят и удочерят другие семьи. В интересах четвероногих журналисты не сообщили в сюжете точный адрес обитания собак породы «петрозаводская гаражная». Всех сердобольных попросили позвонить в «Новости». Там сидел добрый администратор, который называл точный адрес щенков, удостоверившись по телефону, что малышам «дворянского сословия» ничто плохое не угрожает.

Таким было 12 октября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.