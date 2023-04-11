Капканы на крупного зверя - в жилой застройке. Кто попадется?

Один за другим захлопываются капканы в республике Карелия, травмируя находящихся на самовыгуле или по какой-то причине ставших безнадзорными животных: Петрозаводск, Беломорск, Лахденпохья, Пудож, Лоухи…

Собака осталась без лапы. Покалечен кот. Все это происходит там, где ходят люди. Гуляют дети. А если стальные зубы капкана захлопнутся на ноге ребенка?

Кто ставит капканы? Как на это реагирует общество? Что делают (или чего не делают) власти? Об этом - в нашем материале.