Водители Петрозаводска продолжают рисковать жизнями своих детей

В минувшие выходные в Петрозаводске шестеро водителей привлечены к ответственности за нарушение правил перевозки детей. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД карельской столицы.

Так, основное профилактическое мероприятие проходило у ФОКа на Ключевой. Там были выявлены два нарушителя, которые перевозили юных пассажиров без детских удерживающих устройств. Они получили штрафы в 3000 рублей.

С родителями-автомобилистами были проведены профилактические беседы, им напомнили, как правильно перевозить юных горожан. // Фото ГИБДД Петрозаводска