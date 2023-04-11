11 апреля 2023, 07:18
Водители Петрозаводска продолжают рисковать жизнями своих детей
За выходные шестеро автомобилистов нарушили правила перевозки юных пассажиров в карельской столице
В минувшие выходные в Петрозаводске шестеро водителей привлечены к ответственности за нарушение правил перевозки детей. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД карельской столицы.
Так, основное профилактическое мероприятие проходило у ФОКа на Ключевой. Там были выявлены два нарушителя, которые перевозили юных пассажиров без детских удерживающих устройств. Они получили штрафы в 3000 рублей.
С родителями-автомобилистами были проведены профилактические беседы, им напомнили, как правильно перевозить юных горожан. // Фото ГИБДД Петрозаводска