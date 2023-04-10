Капканы на улицах: опасность не только для животных

Текст: Татьяна Смирнова

Капканы в населенных пунктах Карелии стали настоящим ужасом для зоозащитников, тогда как власть и правоохранительные органы делают вид, что ничего не происходит. А если в «железные челюсти» попадет ребенок?

На профессиональном охотничьем языке устройства для поимки животных в дикой природе называются «ногозахватывающими удерживающими капканами со стальными дугами», правила использования которых строго регламентированны. А у нас в Карелии, похоже, завелись дикие люди, которые свободно покупают капканы и расставляют их рядом с жильем. Иначе как бы в капканы могли попасть домашние животные, даже если они безнадзорные?

«Впервые не знаю, как писать и что писать, перегораю я, наверное… Помощи нет ниоткуда. Малыш в Пудоже. Дорога ему обратно на улицу с такой вот лапой, истечёт кровью и конец… Была семья - бросили в будке, уехали. Соседи отвязали - попал в капкан, началась гангрена, отрезали кусок лапки – мучается. Нужна операция, ампутация по лопатку… Дорога, операция, стационар, лекарства - не менее 90 тысяч... Ласковый, добрый ребёнок. Поможем вместе, друзья!»

– написала в отчаянии на своей странице известная в Карелии зоозащитница Елена Аминева. И выложила фото покалеченной собаки с обрубком вместо лапы.

«У меня тоже в этом году собака в капкан попала», - пишет Татьяна Афанасьева из Беломорска.

Жуткий случай произошёл в посёлке Пяозерский Лоухского района: в марте бездомный пёс попал в капкан и отгрыз себе часть лапы.

Кота с капканом на лапе обнаружили в конце марта в столице Карелии. Бедолагу подлечили и отправили в приют. История о человеческой жестокости и спасении кота появилась в группе Первого петрозаводского общественного приюта. Там же были размещены фотографии котика и металлической ловушки.

«Люди, люди... Для чего вам дана жизнь? Творить зло?»

- так начинается пост в группе.

Один за другим захлопываются капканы в республике Карелия, травмируя находящихся на смовыгуле или по какой-то причине ставших безнадзорными животных: Петрозаводск, Беломорск, Лахденпохья, Пудож, Лоухи…

Между тем ответственность за неприкаянных братьев наших меньших по закону несут органы местного самоуправления. Им на откуп отданы и средства, за счет которых должны осуществляться отлов, лечение, чипирование, вакцинация животных. И вот недавняя история одной собаки, которая по вине человека стала калекой, а из-за медлительности и некомпетентности местных чиновников, не сумевших организовать отлов, две недели пряталась от людей.

«Я собаками не занимаюсь!» - заявила в телефонном разговоре с представителями общественности заместитель главы администрации Лахденпохского района Жанна Корьят. Зоозащитники были шокированы таким ответом – на тот момент по райцентру больше двух недель бегала собака с капканом на лапе, а местная власть не принимала оперативных мер по ее поимке. Пса-бедолагу пытались отловить женщины-волонтеры, но им это было не по силам.

– В словах муниципальной чиновницы нас возмутило лукавство, – комментирует зоозащитница, председатель КРОО «Заонежье» Валентина Сукотова, которая дистанционно помогала лахденпохским волонтерам в спасении собаки. – Дело в том, что в прошлом году администрация Лахденпохского района проводила тендер на оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных, и именно Жанна Леонидовна обозначена там «контактным лицом». Значит, надо полагать, что через нее проходили все вопросы по оказанию услуг, касающихся безнадзорных животных. Контроль за тем, как организована работа, полагаем, тоже входит в обязанности муниципальной служащей?

Напомним, что в феврале в центре города Лахденпохья передней лапой попала в капкан безнадзорная крупная собака, «операция» по спасению которой была объявлена в соцсетях. Без преувеличения можно сказать, что за происходящим пристально следили зоозащитники всей республики: людям хотелось помочь коллегам хоть советом. Всех интересовало, как реагирует на происходящее администрации Лахденпохьи, ведь расставленные где ни попадя капканы – это серьезное административное правонарушение.

– Нами были направлены письма в адрес главы Карелия Парфёнчикова, детского правозащитника Сараева и главы администрации Лахденпохского района Болгова, поскольку проблема имеет широкий общественный интерес, – говорит Валентина Сукотова. – Сегодня в орудие лова, поставленное неизвестным в городе, попала собака, а завтра попадет ребенок…

По словам общественницы, от детского омбудсмена Сараева ответа нет до сих пор, а вот администрация Лахденпохьи отреагировала моментально! 16 февраля глава республики получил письмо такого содержания:

«Специализированная организация сегодня осуществит отлов и окажет помощь собаке. Глава администрации Лахденпохского района О. Болгов».

Ждали-пождали в Лахденпохье зоозащитники «специализированную организацию», но так и не смогли дождаться. Сами выследили. Сами поймали. 19 февраля капкан был снят, лапа обработана, но, как выяснилось, животному нужна медицинская помощь. Рана оказалась серьёзной, пока собака «пользоваться» травмированной лапой не может, скачет на трёх.

Общественность тоже получила письмо от Болгова: «Администрация Лахденпохского муниципального района сообщает, что собака с капканом на лапе была отловлена 19 января 2023 года». Насторожила дата. О какой собаке идёт речь? Как выяснилось, капканы в Лахденпохье захлопываются уже не в первый раз, но странно, что правоохранительные органы не принимают меры в сложившейся явно опасной для здоровья и жизни не только собак – людей, ситуации. Глава администрации Лахденпохского района Олег Болгов предпочёл отмолчаться, не стал поднимать тему капканов в городе, а жаль.

Может быть, чиновнику нечего сказать, потому что в бюджете района, куда ежегодно закладываются средства на отлов, стерилизацию и лечение бродячих животных, никак не наведут порядок в этом направлении? Как рассказывают местные активисты, в нынешнем году администрация вышла на аукцион «Оказание услуг по осуществлению мероприятий по отлову, транспортировке и содержанию в приютах животных без владельца» только 14 марта. На торги не заявилась ни одна организация, «собачьи деньги» зависли. И винить вроде некого, и неизвестно, когда состоится следующий аукцион, а тем временем безнадзорные животные сбиваются в стаи, затем у них появится приплод… Отлов, раз за разом, придётся отменять или переносить уже по уважительной причине, результатом чего будет рост числа бездомных собак. У граждан, которые в теме, создаётся впечатление, что кто-то заинтересован в подобном «стечении обстоятельств».

В Лахденпохье есть группа волонтёров, они работают дружно, имеют хорошие результаты, ведь не случайно их добровольный труд отмечен почётными грамотами администрации. Но в обязанность волонтёров не входит отлов и лечение животных. Это, согласно Федеральному закону № 498 «Об ответственном обращении с животными», – компетенция органов государственной власти, на что выделяются районным администрациям немалые средства. Лахденпохья - не исключение, что подтверждает и министерство национальной и региональной политики Республики Карелия: «В прошлом, 2022 году, на реализацию указанных мероприятий Лахденпохскому району из бюджета было выделено 928,2 тысячи рублей, освоено 855,2, что составляет 92% общей суммы субвенции. Отловлено 44 собаки».

А у волонтёров и зоозащитников Лахденпохьи большие сомнения в этих цифрах о наличии отловленных, стерилизованных и, естественно, чипированных 44 собак. Мелькают по городу чипы у двух-трёх, не больше. А где же остальные?

«Ничего, скоро будет видно жителям Лахденпохьи, сколько на самом деле было отловлено собак – по «щенячьему» приплоду!» – комментируют граждане.

«Дело с собаками не двигается. Обещанные аукционы пока не пройдены. А время идёт, и у ожидающей медицинской помощи попавшей в капкан собаки новая лапа не отрастёт, вопрос сейчас о сохранении имеющейся»,

– сетуют зоозащитники города.

– Но, пожалуй, нельзя сказать, что дело с собаками в Лахденпохье не двигается. Есть кое-кому польза, да ещё какая! В 2020 году директор МКУ «Комитет имущественных отношений и жилищно-коммунального хозяйства» Ольга Галий заявилась на конкурс управленцев «Лидеры Карелии» с проектом «Приют для бездомных животных города Лахденпохья». Выиграла: стала финалистом конкурса и автоматически - кадровым резервом района. И вот уже Ольга Галий принимает поздравления: она – глава Лахденпохского района. А как же приют для бездомных животных? Галий, скорее всего, давно забыла о нём! Нет никакого приюта, он остался на бумаге отчёта проекта «Лидеры Карелии», – комментирует общественница Валентина Сукотова.

Подобное безразличное отношение к «собачьему вопросу» у представителей власти и в других районах Карелии. Однако если в райцентрах худо-бедно что-то происходит, то в поселках своры собак буквально терроризируют население. Так житель поселка Кубово Пудожского района Виктор Алешкевич написал нам, что ходит на работу, вооружившись палкой – на случай, если нападут собаки. Однажды мужчина еле от них отбился. Страшно за детей. «Я ещё до нового года поднимал этот вопрос в администрации, они повесили объявление, что будет отлов. Но это недолго работало. А участковый после нашего обращения, сказал, что ничего сделать не может. Замкнутый круг», – рассказывает житель Кубово.

Директор местной школы еще 16 февраля по просьбе родителей обратилась в районную администрацию, чтобы та помогла с отловом бродячих животных. Замгавы района Долбак ответил, что в журнале учета заявок на отлов животных заявка из Кубово значится под № 18. Когда будет заключен муниципальный контракт, журнал передадут подрядчику…

Может, от такой безысходности и появляются на наших улицах капканы?

Хочется напомнить всем, но прежде всего - представителям власти, к числу которых относятся и правоохранительные органы, что капкан – это орудие охоты, которое запрещено к использованию даже при ловле ряда диких животных.

Россия еще в 2008 году ратифицировала Соглашение о международных стандартах на гуманный отлов диких животных между Европейским сообществом, Канадой и Российской Федерацией, в котором прописаны методы отлова и сертификации ловушек для отлова диких наземных и полуводных млекопитающих. Действующими в России Правилами охоты (приказ Минприроды России «Об утверждении Правил охоты» в редакции от 21 марта 2018 года) при отлове охотничьих животных запрещается «использование стандартных ногозахватывающих удерживающих капканов со стальными дугами для отлова волка, енотовидной собаки, енота-полоскуна, рыси, барсука, лесной куницы, соболя, горностая, выдры, бобров, ондатры» – всего 13 видов охотничьих животных.

Но это касается обитателей дикой природы. Приказ написан для охотников и не предусматривает наказания для тех, кто расставляет капканы в населенных пунктах. Между тем капканы как-то попадают в руки извергов, которые не боятся наказания, хотя их действия могут быть квалифицированы как правонарушение (нарушение Правил охоты), ответственность за которое предусмотрена санкциями части первой статьи 8.37 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Также в случае нанесения увечья «братьям нашим меньшим», можно применить закон РФ «Об ответственном обращении с животными», в котором пункт первый статьи 1 гласит: «Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в области обращения с животными в целях защиты животных, а также укрепления нравственности, соблюдения принципов гуманности, обеспечения безопасности и иных прав и законных интересов граждан при обращении с животными».

Но тот, кто ставит «ногозахватывающие орудия лова» в населенных пунктах, законы не чтит и добровольно сдаваться не придет… А если и попадет в поле зрения полиции, то заявит: дескать, защищался от безнадзорных животных, от которых не может оградить власть…

Вот и получается, что в республике Карелия железные капканы разбросаны где попало. Их кто-то продает и устанавливает! И некому порядок навести?..