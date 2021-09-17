Избирательные бюллетени в Карелии сложили в сейф-пакеты

В пятницу, 17 сентября, завершился первый день голосования из трех. В 20:00 в Карелии закрыли все 468 избирательных участков, сообщили в региональном правительстве.

В пятницу их запечатали в сейф-пакеты в присутствии наблюдателей, так же поступят и в субботу. Подсчет будет происходить в воскресенье, по завершении третьего дня голосования.

- Каждый сейф-пакет имеет индивидуальный серийный номер и индикаторную ленту. Запечатанный сейф-пакет с избирательными бюллетенями, не повредив, вскрыть невозможно, - заверили в правительстве.

Запечатанные сейф-пакеты поместят в отдельные металлические сейфы на избирательных участках. Каждый сейф круглые сутки находится под видеонаблюдением.

На участках, где используются КОИБ, по завершении голосования 17 и 18 сентября бюллетени из переносных ящиков для голосования вводятся в КОИБ. Затем члены УИК распечатывают контрольные данные о количестве бюллетеней, которые находятся в КОИБе.

Утром 18 и 19 сентября, перед началом голосования, контрольные данные распечатывают еще раз и сравнивают с данными за предыдущий день, чтобы убедиться, что они совпадают. // Фото: val-zvezda31.ru