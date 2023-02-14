Избиение 13-летней девочки в Сегеже проверит прокуратура

Проверку по факту избиения 13-летней девочки в Сегеже проводит районная прокуратура. Подробности инцидента рассказали в надзорном ведомстве Карелии.

Он произошел днем 6 февраля неподалеку от школы № 5, сама пострадавшая девочка учится в школе № 6. Напомним, ученицу избила другая девочка, остальные наблюдали за этим. Запись попала в соцсети и вызвала бурную реакцию.

Школьница получила травмы и сейчас лечится амбулаторно. Всех участников драки установили.

- Они воспитываются в полных семьях, на профилактических учетах не состоят,

- сообщили в прокуратуре.

Полиция проводит процессуальную проверку, ее контролирует лично районный прокурор. Одновременно прокуратура также ведет проверку. // фото: скриншот видео