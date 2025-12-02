02 декабря 2025, 10:32
Итоговое сочинение предстоит написать карельским выпускникам
Одиннадцатиклассники карельских школ напишут итоговое сочинение 3 декабря
Фото: freepik
В среду, 3 декабря, одиннадцатиклассники карельских школ напишут итоговое сочинение. Об этом сообщает пресс-служба минобразования и спорта РК.
Итоговое сочинение станет допуском к государственной итоговой аттестации. Выполнять задание будут более 3000 выпускников в нашей республике. На сочинение им будет отведено 3 часа 55 минут.
Ученикам с ограниченными возможностями здоровья предложат написать изложение. Для них длительность работы будет увеличена на полтора часа.
