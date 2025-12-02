Новый ФАП открыли на севере Карелии

В поселке Пушной Беломорского округа открыт новый фельдшерско-акушерский пункт. Об этом сообщил глава минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По словам чиновника, новый ФАП в населенном пункте очень ждали. Там работает опытный фельдшер скорой помощи Валентина Старовойтова. Квалификация позволяет ей не только вести амбулаторные приемы пациентов, обслуживать вызовы на дом, осуществлять профилактическую работу, но и при необходимости оказать экстренную помощь, например, пострадавшим в ДТП. Поселок стоит на трассе «Кола», и поток автомобилей там большой.

