Ирина Устинова возглавила филармонию в Новосибирске

Ирина Устинова, руководившая карельской государственной филармонией на протяжении 12 лет, переехала в Новосибирск. Она возглавила крупнейшую концертную организацию России. 1 февраля Устинову представили коллективу. Перед новым руководителем обозначены задачи по сохранению и укреплению статуса Новосибирской филармонии как крупнейшего культурного учреждения страны, сообщили в областном министерстве культуры.

В министерстве добавили, что Ирина Устинова победила в конкурсе на замещение вакантной должности гендиректора Новосибирской государственной филармонии, показав лучший результат по итогам тестирования и собеседования, а также представив концепцию развития учреждения.

Ирина Устинова окончила Петрозаводскую государственную консерваторию имени А.К. Глазунова по специальности «Музыковедение» и международный институт экономики и права по специальности «Менеджмент организации». Является членом правления Союза концертных организаций России. Награждена ведомственными наградами, а в конце января ей вручили почетный знак за вклад в развитие Карелии. Под руководством Ирины Устиновой карельская филармония стала организатором значимых проектов, в числе которых международные фестивали «Онего-Классик», Ruskeala Symphony и другие. // фото министерство культуры Новосибирской области