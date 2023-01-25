Устинову наградили за вклад в развитие Карелии

Руководителю карельской государственной филармонии Ирине Устиновой вручили почетный знак. Глава региона Артур Парфенчиков отметил ее за вклад в развитие Карелии. О награждении почетным знаком губернатор сообщил в своем аккаунте.

«Концерты, гастроли, проекты - редкое культурное событие в Карелии проходит без участия нашей филармонии. Самое, пожалуй, яркое и полюбившееся ценителям музыки – международный фестиваль «Ruskeala Symphony». Есть и новые успехи. В ноябре 2022 года мы наслаждались мировой премьерой симфонии «Осударева дорога», которая стала кульминацией цикла мероприятий к 350-летию со дня рождения Петра Великого. За большой творческий вклад в проект поблагодарил коллектив учреждения отдельно»,

- написал руководитель республики.

Напомним, Устинова уходит с поста директора и переезжает в другой регион, где возглавит филармонию.

Парфенчиков пожелал ей успехов в покорении новых вершин. // фото со страницы главы РК