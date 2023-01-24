Новый проект расскажет о видных личностях Сортавалы

В Сортавале собираются запустить проект, который расскажет об удивительных людях, внесших вклад в развитие города и Северного Приладожья. Проект получил название «Город и горожане: Сортавала XIX – начала XX века».

Его цель – рассказать окружающим про исторический город, о людях, которые жили в нем в конце XIX – начале XX в., внесли вклад в развитие города и Северного Приладожья и похоронены на старом финском кладбище. Материал проекта послужит в будущем основой выставки и аудиоэкскурсии о видных личностях города.

«Биографии ряда жителей Сортавалы конца XIX – начала XX в. и сегодня могут стать примером благородного служения людям, стране. Сохраняя память о них - сохраняем нашу историю», - считают в администрации Сортавалы. // фото группы администрации Сортавальского поселения