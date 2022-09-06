Ипотека от 0,1% существует

Ипотека со ставкой от 0,1%* годовых на весь срок кредитования - это предложение для тех, кто берет ипотеку всерьез и надолго, оно позволяет ощутимо уменьшить ежемесячные платежи и очень существенно сократить итоговую переплату по ипотеке. Такая ипотека фактически является рассрочкой оплаты на длительный срок.

Вот как застройщик предлагает рассмотреть действие программы на конкретном примере, приобретения трехкомнатной квартиры площадью 57,3 кв.м., стоимостью 7 900 000 руб.

Узнать подробности можно по телефону 33-22-44 и в отделе продаж застройщика по адресу: г. Петрозаводск, пл. Литейная, д.3, офис 1а.

* Данное предложение от застройщика действует до 31.10.2022г. Ставка от 0.1% действует в течение всего срока кредитования с даты заключения кредитного договора при использовании сервисов электронной регистрации и безопасных расчетов или дистанционной сделки с учетом комплексного страхования и первоначальном взносе не менее 15%. Ставка от 0.1% обеспечивается за счет субсидирования из средств Застройщика ООО «СЗ ЖКА» и дольщика. Условия действительны на 01.09.2022 г.

Заемщики - граждане РФ. Кредит предоставляется на приобретение у застройщика по договорам долевого участия. Сумма кредита – не более 6 млн. руб. Первоначальный взнос – не менее 15% от стоимости приобретаемой недвижимости. Валюта кредита – рубли. Срок кредита – от 1 до 30 лет.

Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик/поручитель, при наличии) соответствует требованиям госпрограммы и Банка и предоставил полный пакет необходимых документов.

Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Застройщик ООО «СЗ ЖК Александровский». Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф/. Строительство ведется в рамках 214 ФЗ. ИНН 7806488227, ОГРН 1127847540150.

На правах рекламы.