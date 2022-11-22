Ингредиенты для оливье подешевели в России

Составляющие любимого многими салата оливье в ноябре подешевели в России.

Усредненная базовая стоимость компонентов для салата в торговых сетях – членах Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) - составила 281 рубль. Это на 30% ниже уровня индекса оливье Росстата за 2021 год, пишут «Известия» со ссылкой на председателя президиума АКОРТ Игоря Караваева.

На стоимость повлияли урожай и укрепление рубля. Так, базовая стоимость полкило картофеля в торговых сетях – членах АКОРТ - вдвое ниже по сравнению с прошлогодними данными Росстата (23 рубля за полкило), моркови - в 2,5 раза ниже показателя данных статистики за 2021 год. Лук дешевле на 31%, яйца и соленые огурцы - на 24% по сравнению с прошлогодним уровнем в среднем по стране. Усредненная стоимость порции вареной колбасы уменьшилась на 42%, банки консервированного горошка - на 30%.

Единственный ингредиент, который подорожал – это заправка. В сравнении с прошлогодними данными стоимость майонеза возросла на 3,62%.

Ранее онколог Антон Ильин назвал четыре самых вредных салата. В первым списке по вредности оказался король новогоднего стола – оливье. // фото unsplash.com