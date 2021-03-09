09 марта 2021, 20:17
Греция намерена в мае открыть границы для туристов
Для посещения Эллады потребуется прививка от коронавируса, антитела или отрицательный тест на ковид
При благоприятной эпидемиологической ситуации россияне смогут посещать Элладу уже в конце весны. Греция намерена с 14 мая открыть свои границы для путешественников. Об этом заявил министр туризма Харис Теохарис, пишут «Известия» со ссылкой на агентство AMNA.
Предполагается, что с этого числа Грецию смогут посещать туристы из третьих стран, к которым, кроме России относятся Белоруссия и Украина. А с апреля смогут посещать гости из Евросоюза.
При этом туристы должны будут сделать прививку от коронавируса либо иметь антитела или отрицательный результат теста на COVID-19. Также нужно будет носить маски и соблюдать социальную дистанцию. (фото bbc.com)