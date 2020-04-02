Горящая хозпостройка переполошила жителей Пятого поселка

Двадцать пять пожарных сегодня рано утром тушили горящую хозпостройку, расположенную у дома №17 по улице Профсоюзов. Кроме того, к ликвидации возгорания привлекли 8 единиц спецтехники. К 8 утра пожар удалось потушить, сообщается в сводке МЧС.

Огненный инцидент переполошил жителей всех близлежащих домов. По словам очевидицы, проживающей в этом микрорайоне, здание загорелось приблизительно в 4:30 утра.

«Треск от пожара был слышен у нас дома, через 3 улицы», - рассказала наша собеседница. По ее словам, рядом с хозпостройкой расположен жилой деревянный дом. Информация о причине возгорания и возможных пострадавших уточняется.