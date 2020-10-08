08 октября 2020, 11:25
Происшествия

ГИБДД ищет очевидцев сентябрьской аварии с участием пешехода

«Хендай Солярис» сбил женщину, 1967 года рождения, на Кемской улице

Госавтоинспекция Петрозаводска просит откликнуться очевидцев аварии с участием пешехода, которая произошла 19 сентября в 19:20 на Ключевой.

В дорожной полиции напомнили обстоятельства случившегося. В районе дома № 4 по улице Кемская водитель автомобиля «Хендай Солярис» сбил женщину, переходившую проезжую часть. Пешеход, 1967 года рождения, получила травмы.

Очевидцев случившегося, а также тех, у кого сохранились записи с видеорегистратора, просят позвонить в ГИБДД по телефонам 715-900, 78-44-44.

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