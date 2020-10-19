«Фольксваген» сбил женщину на пешеходном переходе на Древлянке

Еще одна авария произошла на пешеходном переходе в Петрозаводске.

19 октября в 12:21 на Лососинском шоссе автомобиль «Фольксваген» наехал на переходившую проезжую часть женщину. Городская Госавтоинспекция разместила видео момента ДТП, снятое на камеру «Сампо.ру», в своем паблике.

По сообщению дорожной полиции, за рулем иномарки находился водитель, 1936 года рождения. Женщина, 1964 года рождения, получила травмы.

Ранее на пересечении Лесного проспекта и Лососинского шоссе в столице Карелии автомобиль сбил девочке на велосипеде. Водитель уехал с места аварии. (фото на главной 53news.ru)