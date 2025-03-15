Финансирование на необходимые Карелии проекты обещали найти в Европе

В Петрозаводске ровно 20 лет назад на встречу собрались сотрудники проектов, которые финансировались Европейским сообществом. В Карелии на тот момент осуществляли 53 три таких проекта, деньги на которые выделились в Брюсселе. За 9 лет сотрудничества Карелии и Европейского сообщества в нашу республику по грантам пришло более 35 миллионов евро. На встрече партнеры обсудили и свои успехи и то, как им жить дальше.

Управлявший этими проектами из Брюсселя Йоханнус Схооф приехал в Карелию впервые. Проекты России в ТАСИС он курировал в течение полугода. Семинар в Петрозаводске для него был не столько проверкой, но и знакомством. Впечатления у него остались самыми приятными. Главное, говорил он, что люди хотят работать.

Правда, не обошлось и без трудностей, которые, впрочем, были связаны не с нашим регионом. Реализация проектов была невозможна без участия федерации. Именно на государственном уровне и возникали бюрократические барьеры. «Существуют некоторые проблемы, скажем так – бюрократические проволочки, которые отмечены как со стороны Брюсселя, так и со стороны Москвы. Что в итоге приводит к тому, что по времени начало реализации программ задерживается», - говорил господин Схооф. В Карелии по программе ТАСИС осуществлялось более 50 проектов. В основном они были направлены на пропаганду здорового образа жизни среди молодежи, защиту окружающей среды, внедрение информационных технологий. С 2006 года ТАСИС в России должен был начать работу по новой схеме: оценивать гранты будет уже не еврокомиссия. Первый экзамен проекты будут держать на уровне региона. Такие изменения, как надеялись европейские коллеги, будут способствовать тому, что деньги будут выделять на проекты, которые на самом деле нужны республике.

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В Петрозаводске прошел фестиваль восточных танцев. Понятно, почему танец живота притягателен для мужчин. Но чем он так притягивает к себе женщин? Выяснять это отправился журналист-мужчина. Маниакальная страсть к восточным танцам успела в Карелии охватить прекрасную половину человечества. Это увлечение, начавшееся в начале нулевых, приняло уже формы массового безумия. Школы и студии «Belly Dance» (так по-научному именовали танец живота) открывались одна за другой. Научиться заманчиво вращать бедрами хотели женщины всех возрастов. «Чтобы танцевать восточный танец, нужно только свое огромное желание, вот и все», - считала Ирина Шмыкова, организатор фестиваля.

Например, Надежда Прокопенко всегда мечтала танцевать восточные танцы, ей нравились его необычные движения: «Он сложен тем, что нужно в голове контролировать движения бедер и плеч. Верхняя часть туловища вообще не должна шевелиться. Ну и еще нужно все время следить за тактом». Организаторы фестиваля уверяли, что это лишь «проба пера» и обещали сделать фестиваль более зрелищным. Мало кто сомневался, что у них получится. По словам профессионалов, этот танец заткнул за пояс все другие виды хореографического искусства. И хотя газеты пестрели приглашениями на курсы брейк-данса, самбы и румбы, женщины осаждали студии танца живота. Мода!

Таким было 15 марта ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2005 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.