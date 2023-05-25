ФАП в Березовке впервые за 55 лет капитально отремонтируют

Построенное еще в 1968 году здание ФАПа в Березовке Кондопожского района приведут в порядок. О капитальном ремонте рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Подрядчик отремонтировал внутренние помещения, коммуникации, теперь планирует обновить фасад и крыльцо. С руководством Кондопожской ЦРБ уже договорились о составлении сметы.

Во время ремонта ФАПа прием пациентов не прекратят. Кондопожская больница организовала работу выездного мобильного пункта. // Фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте