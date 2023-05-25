Продукты дешевеют в Карелии

Карелиястат поделился информацией об изменении цен на популярные товары за неделю с 16 по 22 мая. Данные представлены на сайте ведомства.

Отмечается, что среди овощей и фруктов дешевеют помидоры (9%), огурцы (8,7%), бананы (1,9%), яблоки (1%). В то же время выросли цены на морковь (7,7%), свеклу (5,5%), картофель (4,7%).

Из числа других продуктов снизились цены на сосиски, сардельки, колбасу, подсолнечное масло (2,5 - 5,4%). Подорожали за неделю сметана, маргарин и курица (2,4 - 4,9%).

Специалисты ведут мониторинг цен в Сегеже, Костомукше и Петрозаводске. // Фото: freepik.com