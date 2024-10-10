Это безответственно: энергетики прокомментировали ситуацию на Гирвасе

Опасная ситуация, которая сложилась вчера на вулкане Гирвас, вызвала реакцию сотрудников карельского филиала ПАО «ТГК-1». Они уверяют, что действовали в рамках регламента, а вот экскурсоводы проявили безответственность.

Напомним, «Петрозаводск говорит» писал о том, что семью с маленьким ребенком чуть не смыло мощной волной.

- Холостой водосброс открывался с целью сбрасывания торфяного острова, который мог повредить оборудование ГЭС. Сотрудники станции действовали в соответствии с регламентом, согласно которому перед открытием холостого водосброса для пропуска воды на гидротехническом сооружении на протяжении двух минут подается звуковой сигнал. Действия экскурсоводов, которые игнорируют предупреждающие таблички и заводят людей в русло действующего водосброса ГЭС, иначе как безответственными назвать нельзя, - заявили в пресс-службе филиала. // фото: Петрозаводск говорит