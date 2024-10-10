Семью с маленьким ребенком чуть не смыло вчера на вулкане Гирвас

Опасная ситуация сложилась 9 октября на вулкане Гирвас – могли погибнуть или пострадать люди, в том числе дети. О случившемся рассказала гид Галина Босарева, которая сопровождала группу школьников из Подмосковья. Ее слова приводит паблик «КАРЕЛИЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ инфо-гид по Карелии».

Руководитель группы разрешила детям зайти на русло водосброса и пошла вместе с ними. Отъезжать от Гирваса школьники и взрослые должны были в 14:00, но в 13:45 услышали два коротких сигнала и один длинный.

Галина Босарева знала, что такие звуки перед взрывными работами или открытием шлюзов. Она немедленно вызвала свою группу на берег жестами. Когда почти все вышли, вверху возник вал воды. Стало ясно, что это сигнал об открытии шлюза ГЭС. Причем, по словам гида, предварительно этой информации нигде не было.

- Вода огромной массой обрушилась сверху на нижние участки вулкана. Семья с маленьким ребенком с трудом выбралась на берег, на мыс, разделяющий канал под ГЭС и канал водосброса. Я с ужасом считала своих, не понимая, все ли вышли, хотя большая часть группы уже раньше ушла к автобусу. Слава богу, все обошлось, но чувство пережитого страха и ужаса не дало возможности насладиться красотой водопада,

- рассказала она.

Галина считает, что несчастья не случилось только чудом. Хотя «шоу» продолжалось всего 15 минут, вода вполне могла смыть зазевавшихся людей.

- Интересно, о чем думали сотрудники ГЭС, создав такую ситуацию? Кто-то ведь организовал и отвечал за это безобразие,

- возмутилась гид.

Она убедительно попросила людей быть осторожными, особенно путешествуя самостоятельно. Гирвас красив, но очень опасен. // фото: Петрозаводск говорит»