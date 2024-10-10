Детей-сирот в Карелии обследовали врачи-специалисты

Команда врачей-специалистов из Межрайонной больницы № 1 провела медицинский осмотр детей, находящихся в сложных жизненных условиях, а также сирот и несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

В обследовании приняли участие педиатр, офтальмолог, эндокринолог, отоларинголог, невролог, хирург, ортопед, уролог, стоматолог, психиатр. Всего специалисты осмотрели больше 40 детей.

Врач-стоматолог провел 20 санаций полости рта. У троих детей выявили нарушения сердечного ритма, их взяли на учет для дальнейшего обследования и при необходимости последующего направления к кардиологу.

Кроме того, у одного ребенка обнаружили анемию, а у другого — зоб щитовидной железы первой степени. Эти дети теперь находятся под постоянным наблюдением педиатра и эндокринолога. // фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте