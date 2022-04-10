ЕС запретил ввозить пиломатериалы и древесину из России

Евросоюз в пятом пакете санкций запретил закупку и импорт древесины, древесного угля и пиломатериалов из России, а также их транзит в ЕС. Об этом сообщает Yle. Для промышленности это касается дров и щепы во всех их формах, а также необработанной древесины и пиломатериалов. Соглашения, вступившие в силу до 9 апреля, будут иметь три месяца на реализацию.

По словам эксперта по торговой политике и России в Ассоциации лесной промышленности Финляндии Тимо Толонен заявил, что это практически положит конец последним возможностям импорта.

По информации «Российской газеты», Евросоюз также запретил импорт цемента из России. По данным экспертов, поставки цемента в Европу были незначительными, в отличие от поставок древесины.

По данным сопредседателя правления Ассоциации деревянного домостроения Юлии Юрловой, на экспорт шла примерно половина заготовленной в России древесины, в Европу - около 27%, основная часть - 57% - шла в Китай. По мнению собеседников издания, запрет на ввоз российской древесины ударит по западным импортерам, что еще больше подстегнет рост на внешних рынках. При этом цены на пиломатериалы внутри нашей страны могут снизиться к концу мая.

Ранее Евросоюз перестал пропускать автотранспортные грузовые средства, зарегистрированные в России и Белоруссии. Ограничения пока не коснулись грузоперевозок фармацевтической, медицинской, пищевой и сельскохозяйственной продукции, включая пшеницу, доставки энергоносителей, цветных металлов и удобрений и автомобильное сообщение для гуманитарных целей. Финские таможенники ночью 9 апреля развернули 35 фур. В связи с новыми санкциями ГИБДД предупредила водителей большегрузов из Карелии о запрете поездок в Финляндию. (фото pixabay.com, PatternPictures)