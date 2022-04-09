Переводчик Google предложил заменить «дорогих русских» на «мертвых»

Сервис Google Translate предлагает заменить слово в фразе «дорогие русские» при переводе с английского на «мертвые русские».

При наборе фразы dear Russians онлайн-сервис предлагает замену прилагательного «dear» (пер. с англ.яз. дорогой) на «dead» (пер. с англ.яз. мертвый): «Возможно, вы имели в виду: dead Russians».

При этом если вместо русских указать другую национальность в точно такой же фразе, такой подсказки не появляется. В компании пока не комментируют ситуацию.

Ранее Роскомнадзор запретил рекламировать корпорацию Google и принадлежащие ей информационные ресурсы за нарушения росийского законодательства. Также поисковым системам предписано информировать пользователей «о нарушении иностранным лицом российского законодательства». Ограничения распространяются на Google Поиск, Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat и Gmail. В частности, «Яндекс» начал маркировать в поисковой выдаче ресурсы Google как нарушителей законодательства России. (фото pixabay.com, kaboompics, скриншоты)