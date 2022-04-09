09 апреля 2022, 11:32
Мир

Переводчик Google предложил заменить «дорогих русских» на «мертвых»

Онлайн-переводчик Google Translate при попытке перевести фразу «дорогие русские» с английского языка предлагает вариант «мертвые русские»

Сервис Google Translate предлагает заменить слово в фразе «дорогие русские» при переводе с английского на «мертвые русские».

При наборе фразы dear Russians онлайн-сервис предлагает замену прилагательного «dear» (пер. с англ.яз. дорогой) на «dead» (пер. с англ.яз. мертвый): «Возможно, вы имели в виду: dead Russians». 

При этом если вместо русских указать другую национальность в точно такой же фразе, такой подсказки не появляется. В компании пока не комментируют ситуацию.

Ранее Роскомнадзор запретил рекламировать корпорацию Google и принадлежащие ей информационные ресурсы за нарушения росийского законодательства. Также поисковым системам предписано информировать пользователей «о нарушении иностранным лицом российского законодательства». Ограничения распространяются на Google Поиск, Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat и Gmail. В частности, «Яндекс» начал маркировать в поисковой выдаче ресурсы Google как нарушителей законодательства России. (фото pixabay.com, kaboompics, скриншоты)

Обсудить
Метки: 
переводчик
Google Translate
английский язык