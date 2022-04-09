На границе с Финляндией развернули три десятка фур

Пятый пакет западных санкций ударил по грузоперевозкам. Ночью 9 апреля финские таможенники развернули 35 фур с регистрационными номерами России и Белоруссии, сообщает издание Yle. Согласно таможенной службе, в Ваалимаа (МАПП «Торфяновка») остановили 15 грузовиков, в Иматра (МАПП «Светогорск») 12 и в Нуйямаа (МАПП «Брусничное» - 8 грузовых автомобилей.

Госавтоинспекция Карелии вечером 9 апреля предупредила водителей фур о запрете поездок в Финляндию.

«С 9 апреля 2022 года введен запрет на въезд российских и белорусских грузовиков в Финляндию», - сообщила дорожная служба.

Ранее федеральная таможенная служба РФ пояснила, что запрет коснулся автомобильных грузоперевозок, включая транзитные. По данным ведомства, ограничения пока не касаются автомобильных грузоперевозок фармацевтической, медицинской, пищевой и сельскохозяйственной продукции, включая пшеницу, а также доставок энергоносителей, цветных металлов и удобрений. Также открыто автомобильное сообщение для гуманитарных целей. (фото паблика ГИБДД РК)