На финский конкурс не допустят скрипачей из России

Конкурс скрипачей имени Сибелиуса принял решение отказать российским артистам в участии в мероприятии. Об этом 8 апреля пишет финское издание Keski Uusimaa.

Конкурс состоится в Хельсинки в конце мая, на него были отобраны почти 50 скрипачей со всего мира. В том числе это были двое украинских скрипачей и двое российских.

Конкурсная комиссия постановила, что первоначально утвержденные российские скрипачи не смогут присутствовать на мероприятии. Такое решение организаторы приняли накануне из-за ситуации на Украине.

- Вчера вечером и сегодня утром мы пришли к выводу, что участие российских музыкантов в этих исключительных обстоятельствах невозможно, - приводит газета слова председателя конкурсной комиссии Лаури Ратиа. // Фото: ml991/pixabay.com