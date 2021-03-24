Эксперты подсказали, как увеличить время работы смартфона

Эксперты разъяснили, как можно увеличить работу Android-смартфона без подзарядки. В гаджете постоянно работают в фоновом режиме пользовательские и системные приложения и сервисы. Все это сказывается на времени автономной работы девайса. Но пользователь может обойтись без некоторых из них. В частности, можно отключить функцию «Адаптивных уведомлений» (Android Adaptive Notifications), пишет Hi-tech Mail.ru.

Упомянутая опция сортирует входящие уведомления, выделяя наиболее важные. Опция работает в фоновом режиме и расходует ресурс аккумулятора. Отключив ее, можно ежедневно экономить несколько процентов заряда. Вдобавок после ее отключения в телефоне станет меньше на одно приложение, которое собирает личную информацию.

Чтобы отключить опцию, нужно открыть настройки, ввести в строке поиска «уведомления», пролистать вниз, открыть раздел «Адаптивные уведомления», а затем выбрать пункт «нет».

Пользователей предупреждают, что резкого снижения расхода энергии батареи ожидать не стоит, но, вероятно, пользователи заметят небольшие изменения в лучшую сторону. (фото kv.by)