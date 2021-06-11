Эксперты МТС рассказали, что делать и не делать, если вы потерялись

Вряд ли возможно отказать себе в вылазке на природу в Карелии, особенно когда стоит прекрасная летняя погода. Но иногда такие путешествия заканчиваются не только ярким фотоотчетом в соцсетях, но и пропажей человека. О том, что стоит, а главное, чего НЕ стоит сделать, если вы потерялись в лесу, эксперты МТС Медиа рассказывают вместе с координатором поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Олегом Леоновым.

Лучшая защита – подготовка

Заранее установите на ваш смартфон любое картографическое приложение: «Яндекс.Карты», Google Maps, Maps.me и т. д. Такие приложения используют сигнал спутниковой навигации и выдают ваши координаты — по ним спасатели смогут вас найти, даже если у вас не получается загрузить картинку карты на экране телефона. Можно также установить себе и близким приложение МТС Поиск, чтобы всегда знать, кто ушёл в лес, кто остался на даче, а кто в городе. С помощью «МТС Поиска» вы будете знать местоположение всех людей, которых вы добавите в друзья в приложении, а также сможете получать уведомления об их перемещениях (после получения согласия от этих людей, конечно, никакого несогласованного шпионажа)

Если все-таки потерялись

Стойте на месте. Часто люди теряются совсем недалеко от населённых пунктов. Но если он пытаются самостоятельно выйти из леса, то очень часто выбирают неверный путь. Рядом с населенными пунктами найти человека проще.

Повоните в службу спасения

Если у вас есть с собой мобильный телефон, позвоните в службу спасения по номеру 112 и скажите оператору, что вы потерялись. Звонок на этот номер бесплатный. И эффективный.

Не разряжайте телефон

Не обзванивайте всех родственников и друзей, не включайте музыку и не пересматривайте фотки, так вы только быстрее разрядите батарею телефона. Пока мобильный работает, шансы, что вас скоро найдут (например, с помощью определения вашего местоположения по спутниковой навигации), значительно выше. Держите телефон в сухом месте.

Не следуйте приметам

Все народные приметы об ориентации в лесу, которым учат на школьном ОБЖ, не работают. Мох растет где попало, густота листвы также не ориентир. Поможет, разве что, солнце, но из-за листы его как раз не всегда хорошо видно.

Разожгите костёр

Если у вас есть с собой спички, разожгите костёр. Он станет не только ориентиром для спасателей, но и поможет вам не замёрзнуть. Основная причина смерти в лесу — переохлаждение.

Откликайтесь

Если услышите хоть какие-то звуки, сразу откликайтесь и кричите, как можно громче.

Не залезайте на деревья

От медведя вас это не спасет, а риск травмироваться есть. От животных вас сбережет костер.

Не пейте из луж

Воду, если она у вас есть, расходуйте очень экономно. Если воды с собой нет, то, как бы вам ни хотелось, не пейте из луж. В такой воде много бактерий, которые могут привести к обратному эффекту: вы начнёте терять воду из организма ещё быстрее.

Спите днём

Если вы оказались в ситуации, когда вам придётся провести ночь в лесу, постарайтесь не спать. Ночью температура воздуха может опуститься на 10–15 градусов, если вы уснёте, то не заметите, как разовьётся гипотермия, ее последствия, к сожалению, самые печальные. Танцуйте, пойте песни, сочиняйте рассказы и повторяйте таблицу умножения, то не спите. Кроме того, ночью вас тоже будут искать и звать спасатели. Если вы не отзовётесь на их крики, они могут пройти рядом, но не заметить вас в темноте.