09 апреля 2026, 10:36
Два пожара ликвидированы в Петрозаводске
Пожарные карельской столицы дважды были подняты по тревоге 8 апреля
Фото: freepik
В среду, 8 апреля, в Петрозаводске случились два пожара на открытой территории. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии.
В 15:00 на пульт дежурного поступил сигнал о возгорании у дома №6 по улице Владимирской. Туда выехали четверо специалистов, которые оперативно потушили горевший мусор. А в 17:05 пожар случился на улице Комбинатовской. Там работали пятеро пожарных, площадь возгорания составила 90 квадратных метров.
