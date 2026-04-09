Два пожара ликвидированы в Петрозаводске

В среду, 8 апреля, в Петрозаводске случились два пожара на открытой территории. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии.

В 15:00 на пульт дежурного поступил сигнал о возгорании у дома №6 по улице Владимирской. Туда выехали четверо специалистов, которые оперативно потушили горевший мусор. А в 17:05 пожар случился на улице Комбинатовской. Там работали пятеро пожарных, площадь возгорания составила 90 квадратных метров.

