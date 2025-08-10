Дождливый понедельник с громом обещают в Карелии

В начале недели будет свежо. В Петрозаводске, по прогнозу гидрометцентра, переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем в понедельник пройдет кратковременный дождь. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +12, +14, днем +20, +22. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии тоже облачно с прояснениями. Ночью местами, а днем в большинстве районов пройдет кратковременный дождь, местами гроза. Ветер западный, северо-западный, на севере восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +8, +13, местами до +16, днем +19, +24.

В Калевале ночью +10, днем +20;

В Кондопоге ночью +13, днем +20;

В Медвежьегорске ночью +11, днем +20;

В Олонце ночью +10, днем +22;

В Пудоже ночью +11, днем +21;

В Сегеже ночью +11, днем +19;

В Сортавале ночью +12, днем +22;

В Суоярви ночью +10, днем +21. © «Петрозаводск говорит»