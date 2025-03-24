Дорожные полицейские отстранили восьмерых водителей

Восемь человек нарушили ПДД в минувшие выходные в Петрозаводске. Они управляли автомобилем без прав.

ГАИ отстранила нарушителей от управления и составила административные материалы. Машины нарушителей отправили на специализированную стоянку.

В Госавтоинспекции напомнили санкции за управление без прав. Такому водителю грозит штраф от 5000 до 15 000 рублей.