24 марта 2025, 13:37
Дорожные полицейские отстранили восьмерых водителей
Водителям-нарушителям придется заплатить штраф
фото Госавтоинспекция Петрозаводска
Восемь человек нарушили ПДД в минувшие выходные в Петрозаводске. Они управляли автомобилем без прав.
ГАИ отстранила нарушителей от управления и составила административные материалы. Машины нарушителей отправили на специализированную стоянку.
В Госавтоинспекции напомнили санкции за управление без прав. Такому водителю грозит штраф от 5000 до 15 000 рублей.