Дом на Чапаева снова горел – огонь тушили сегодня утром

Кирпичное строение на улице Чапаева в столице Карелии дважды горело за последние дни.

Рано утром 13 июня на пульт пожарно-спасательной службы города сообщили о возгорании в двухэтажном кирпичном неэксплуатируемом строении на Чапаева, 4. Пожарные быстро справились с огнем на втором этаже. Огонь повредил лишь мусор.

Днем 12 июня этот дом также горел. К приезду пожарных огнем было охвачено около 20 квадратных метров.

Проводится проверка, причину возгорания предстоит установить. // фото «Петрозаводск говорит»