Для 45 процентов респондентов ушедший год был хуже, чем предыдущий

В самом конце 2019 года мы спросили наших читателей: каким он был для них – этот самый, уже ушедший в прошлое, 2019-й?

Наверное, нам не всегда просто проанализировать все объективные факторы – экономические, политические, социальные. Но так устроен человек: субъективно и эмоционально он всегда ощущает, каким для него был прошедший отрезок времени – хорошим или плохим. Из этого исходил наш опрос, и вот какая картина нарисовалась по его итогам.

Что тут сказать. Кажется, статистика не врет, и жизнь огромного количества людей ухудшается. 45 процентов наших респондентов подтвердили это: им стало хуже.

Для 24 процентов ответивших на опрос в 2019 году ничего не изменилось. И повод для оптимизма тут небольшой. Ведь если этим людям в 2018-м было хорошо – так и осталось хорошо. Но если было плохо – так плохо осталось и в 2019-м.

Наверное, те, кто уверяется нас, что дела в стране налаживаются, относятся к тем 28 процентам, которым в 2019 году жить стало лучше, чем в 2018-м. Все-таки почти треть позитивных оценок – это тоже немало. Можно было бы подумать, что как раз эти 28 процентов и составляют электоральную основу власти.

Но вот странно: выборы стабильно показывают обратную картину: семьдесят с лишним процентов голосуют за продолжение существующего политико-экономического курса, и меньше тридцати процентов – против. Парадокс!