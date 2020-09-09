Дежурный по городу. Спасенный контейнер и приунывший картодром

Карельские дайверы спасли мусорный контейнер — какие-то хулиганы сбросили его на дно Ключевского карьера. Ребята организовали целую спецоперацию и вытащили утонувший бак на поверхность. А вот карельские чиновники не спешат спасать картодром на Лыжной, который медленно приходит в упадок. Подробности — у "Дежурного по городу"

Еще больше интересных видео на официальном сайте "Ники Плюс". А если вам есть что рассказать — пишите в группу телеканала "ВКонтакте". Приедем. Снимем. Покажем.