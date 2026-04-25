Девочка впала в кому после купания в московском бассейне

Девочка едва не утонула в бассейне в одном из отелей Москвы. Из воды ее достали очевидцы и реанимировали, после ребенка доставили в клинику.

По информации телеграм-канала 112, двенадцатилетняя девочка впала в кому.

Сообщается, что девочка приехала в Москву с детской телестудией для съемок сюжетов об исторических зданиях столицы. В бассейн девочка пошла в свободное время.

