25 апреля 2026, 12:59
Девочка впала в кому после купания в московском бассейне
Двенадцатилетний ребенок едва не утонул в одном из отелей
фото freepik
Девочка едва не утонула в бассейне в одном из отелей Москвы. Из воды ее достали очевидцы и реанимировали, после ребенка доставили в клинику.
По информации телеграм-канала 112, двенадцатилетняя девочка впала в кому.
Сообщается, что девочка приехала в Москву с детской телестудией для съемок сюжетов об исторических зданиях столицы. В бассейн девочка пошла в свободное время.
