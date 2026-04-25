Два человека погибли при столкновении автобуса и фуры в Ленобласти

В Гатчинском районе Ленобласти столкнулись автобус с пассажирами и грузовик.

Сообщалось, что вечером 24 апреля фура проехала на красный сигнал светофора и столкнулась с ПАЗиком. Один из пассажиров автобуса погиб на месте ДТП. Водитель автобуса скончался позже в больнице. Погибшим было 63 года и 51 год.

Десять пострадавших госпитализированы. Еще тринадцать человек направили на амбулаторное лечение.

Полиция возбудила уголовное дело. 34-летний водитель фуры задержан.