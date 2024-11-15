Дети массово отравились в школьной столовой в российском городе

В Чувашии дети массово отравились в школьной столовой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет.

По данным источника, инцидент произошел в городе Новочебоксарск. Вечером 14 ноября за медицинской помощью обратились 19 учеников и один учитель городской школы №4. Трое несовершеннолетних были госпитализированы, остальным помощь оказывается амбулаторно. Отмечается, что новые пострадавшие продолжают объявляться.

По факту массового заболевания учащихся было возбуждено уголовное дело. Назначены экспертизы, опрашиваются очевидцы, следователи осматривают место происшествия. // Фото: unsplash.com / Feliphe Schiarolli