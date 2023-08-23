Дети массово отравились грибами в лагере в Ленобласти

В Ленинградской области дети массово отравились грибами в лагере. Об этом сообщает издание 78.ru.

Инцидент произошел в селе Сомино. По данным источника, за помощью к медикам обратились пятеро подростков 14-17 лет. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии. Остальные - в тяжелом и в состоянии средней тяжести.

Сотрудники полиции выясняют, каким образом могло произойти отравление подростков. По предварительным данным, дети съели незнакомые грибы в сыром виде во время прогулки по лесу. // Фото: unsplash.com / Egor Ivlev