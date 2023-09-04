Чиновников в России пересадят на отечественные автомобили

Правительство России и региональные власти должны обеспечить «приоритетное использование» чиновниками отечественных автомобилей. Соответствующее поручение Владимир Путина опубликовано на сайте Кремля.

Президент ждет доклад об исполнении до 1 февраля следующего года. Ответственными назначили главу кабмина Михаила Мишустина и глав субъектов, к выполнению задачи должны также подключиться сотрудники управделами президента.

Ранее глава государства заявил, что использование госслужащими продукции российского автопрома позволит улучшить ее качество, поэтому закупки иностранных автомобилей надо прекратить. // фото: Nile/ pixabay.com