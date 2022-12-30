Чиновники имитируют деятельность, а люди идут пешком

Текст: Елена Малишевская

Весь декабрь жители села Заозерье и части микрорайона Соломенное собирают подписи под открытыми обращениями и стучатся в различные инстанции. Впрочем, это случается каждый декабрь уже на протяжении многих лет. Чиновники готовят ответы и даже выезжают на место – демонстрируют свою готовность решить проблему. Но она до сих пор не решена: нет легальных автобусных остановок, которые были бы удобны людям, живущим на территории между Соломенским мостом и администрацией с. Заозерье (расстояние примерно три километра).

В начале декабря начался сбор подписей под письмом, которое направили главе Республики Карелия, в администрацию Прионежского района, в Общественную палату РК, Уполномоченному по правам человека РК, в отделение Общероссийского народного фронта РК:

«Люди, проживающие в районе Петрушин Наволок с. Заозерья и близ него (знак Петрозаводск), на Громовской стороне микрорайона Соломенное г. Петрозаводск, пользующиеся пригородным автобусным транспортом, оказались заложниками обстоятельств и ежедневно испытывают унижения, возвращаясь из Петрозаводска в Заозерье. Пассажиры с этих мест просто не знают, когда им позволят выйти из автобуса. Если до понтона, в Соломенном, на горке, то до дома еще три километра бежать по проезжей части, т.к. пешеходной зоны нет, а снегом завалены все обочины. Если после понтона, то там остановку, по некоторой информации, отменили, а следующая только в Заозерье, и дорожные условия столь же небезопасные. Если надеяться, что водитель остановится у привычного пункта "знак Петрозаводск", то тут тоже можно попасть впросак, т.к. находящийся у руля может решить, что сегодня он проедет мимо».

20 декабря, уже после того, как были собраны более ста подписей, на официальном сайте Карелавтотранса появилось следующее объявление:

«Сообщаем, что остановка "Заозерье" (у знака) при движении в прямом направлении с 21.12.2022 г. осуществляться не будет».

Что это значит для жителей отдаленных районов? Все просто – идти пешком. Кому-то километр, а кому-то и три. С детьми, с колясками, по дороге, на которой практически нет пешеходного тротуара.

Из письма, направленного главе Республики Карелия, в администрацию Прионежского района, в Общественную палату РК, Уполномоченному по правам человека РК, в отделение Общероссийского народного Фронта РК:

«Безусловно, необорудованная остановка "у знака Петрозаводск" безопасности движению не добавляет. Жители района Петрушин Наволок заинтересованы в этом остановочном пункте, не раз обращались в администрацию Заозерья, предложено место для такой остановки (сразу за кладбищем, ближе к Заозерью). Поскольку территория пограничная (по полномочиям города и района), то все находят лазейку для снятия ответственности с себя. Причин перечисляется множество: и земли не отведены под остановку, и проектно-сметной документации нет, и в бюджет деньги не заложены, и нельзя нарушать правила дорожного движения (действительно, нельзя)... Возможно и другие доводы приводятся, но вопрос продолжает висеть, социальная обстановка накаляться. Заметим также, что момент для обострения, в декабре, выбирается уже второй год подряд весьма удобный - самый темный, зимний, снежный».

Уже больше года назад, 15 декабря 2021 года на необорудованной остановке было проведено выездное совещание, в нем приняли участие Юлия Мизинкова (тогда еще в должности замминистра транспорта) и директор Карелавтотранса Алексей Спицын. Выказали явную заинтересованность, обещали помочь горемычным заозерцам, но и только. Через год в прокуратуру отправлено письмо следующего содержания:

«15 декабря 2021 г. (именно 2021 года!) состоялось выездное совещание в с. Заозерье по поводу оборудования автобусной остановки близ знака «Петрозаводск-Заозерье» на автомобильной дороге «Соломенное-Ялгуба-Суйсарь», на котором согласовано решение данного вопроса в 2022 году. Поскольку до сих пор остановка не установлена, просим провести проверку действий (бездействия) ответственных лиц (уровней поселения, района, республики) по выполнению указанного решения и его промежуточных стадий, в частности: отведение земель, утверждение проектно-сметной документации, поиск финансирования, а также по осуществлению контроля за данной ситуацией со стороны Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи или иных должностных лиц».

Жители Заозерья также сомневаются в законности действий Карелавтотранса: сведения о промежуточном остановочном пункте (а также об его исключении) подлежат включению в реестр маршрута регулярных перевозок. Указание на документ исполнительных органов Республики Карелия, в соответствии с которым остановка автомобильного транспорта в указанном месте осуществляться не будет, отсутствует. По имеющейся у жителей Заозерья информации, исполнительными органами Карелии решение не принималось. Соответствующее письмо также отправлено в прокуратуру Республики Карелия:

«Просим провести проверку по факту отмены ГУП РК «Карелавтотранс» остановки автомобильного транспорта в указанном месте. Более того, просим принять все меры, направленные на недопущение удаления из маршрута следования автобусов промежуточного остановочного пункта в указанном месте, поскольку в данном случае жители с. Заозерье (в том числе с маленькими детьми) вынуждены добираться до места своего жительства по автомобильной дороге, на которой отсутствуют тротуары, уборка указанной дороги в зимнее время зачастую производится несвоевременно».

Наша редакция отправила свой запрос в минтранс Карелии, и, судя по ответу, вопрос с остановками решится, в лучшем случае, в течение двух-трех лет.

"В январе 2023 года министерством будет организовано совещание с участием представителей КУ РК «Управтодор РК», администраций Прионежского муниципального района и Заозерского сельского поселения в целях определения возможности выделения дополнительных земельных участков для размещения автобусных остановок. В случае успешной реализации данных мероприятий, выполнить работы по устройству автобусных остановок в районе ул. Наволокская и ул. Родниковая в с. Заозерье возможно будет в рамках капитального ремонта (позволит сократить сроки разработки проектной документации и стоимость строительно-монтажных работ). По результатам проведенной работы министерством будет рассмотрен вопрос включения разработки проектно-сметной документации на устройство автобусных остановок на автомобильной дороге «Соломенное – Ялгуба – Суйсарь» в районе ул. Наволокская и ул. Родниковая в с. Заозерье в план проектно-изыскательских работ на 2023-2024 годы. Сроки реализации проекта будут определены после разработки проектной документации и определения стоимости работ".

Жители Заозерья и Соломенного, конечно, молодцы, проявляют бойцовский характер, не сдаются и борются за свое право на безопасную жизнь. Понимая, что администрации Заозерского поселения нужна поддержка в этом вопросе - обустройстве остановки, жители района обсуждали возможность использования программ поддержки местных инициатив (ТОС) и другие формы содействия.

По словам главы Заозерского сельского поселения Татьяны Шалапановой, «деньги на оборудование остановки найдутся, кроме того, есть ряд спонсоров, готовых оплатить частично эти работы». То есть вся проблема лишь в том, чтобы согласовать остановку "на бумаге". Непонятно, чем занимаются ответственные лица, если такая проблема не решается уже более десяти лет. // Фото: Светлана Яловицына