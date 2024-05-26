Черный дым поднимался со стороны городской свалки

В течение двух дней со стороны городской свалки под Орзегой наблюдали черный дым.

Сильное задымление заметили 24 мая, в субботу дым тоже был, но не столь густой.

По сообщению паблика «Меньше отходов - Карелия», жители СНТ «Кукко» сообщили о пожаре в авиалесоохрану. Официальных данных о том, что пожар произошел на свалке пока не было. // фото скриншот видео из VK-паблика «СНТ «Кукко»