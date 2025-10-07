07 октября 2025, 12:31
Частная баня полыхала в Петрозаводске
Пожарные ликвидировали возгорание в карельской столице ранним утром
Фото: freepik
Ранним утром в Петрозаводске произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии.
Сигнал о возгорании в частной бане в Кирпичном проезде поступил на пульт дежурного в 4:58. На место отправились две единицы техники и семеро спасателей.
В результате инцидента строение было значительно повреждено огнем. Из-за чего произошел пожар, предстоит выяснить специалистам.
