Часть Соломенного проводит утро воскресенья без воды из-за аварии

Часть улиц в отдаленном районе столицы Карелии утром в воскресенье осталась без холодного водоснабжения. В Единой дежурно-диспетчерской службе сообщили, что причина в повреждении на сетях. Этим сейчас занимаются специалисты.

В 06:10 в зону отключения попали улицы Борноволокская, ул. Кольцевая, пер. Угловая, ул. Любы Тумановой, проезд Юхновский, проезд Песчаный, ул. Рабочая, наб. Логмозерская, ул. Логмозерская. На время устранения повреждения запланирован подвоз воды.

В частности, в 11:00 воду подвезут по адресу Репникова, 27. В полдень воду подвезут для улиц Борноволокская, Кольцевая, переулка Угловая, улицы Любы Тумановой, проездов Юхновский и Песчаный, улицы Рабочая, набережной Логмозерская, улицы. Логмозерская. // фото unsplash.com