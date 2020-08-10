Бывший собственник ДК ОТЗ продал здание, но оставил себе фонтан

Текст: Хельга Белянцева

Некоторое время назад к нам в редакцию позвонила наша читательница и поинтересовалась, можно ли выяснить, куда исчезли фигурки журавлей с фонтана перед зданием Экспоцентра (бывшего ДК ОТЗ) на улице Гоголя в Петрозаводске. Этим вопросом горожане задавались уже не раз, пытались это выяснить и СМИ. Однако вразумительный ответ не удавалось получить ни от мэрии, ни от правительства республики.

Фонтан перед зданием Дома культуры ОТЗ существовал еще в советское время, однако к 80-м годам пришел в упадок. В 1997-м его восстановили по проекту главного художника Петрозаводска Николая Тришкова и торжественно открыли в День города. Фонтан украсила красивая скульптура «Журавли» Григория Салтупа. Надо ли говорить, что этот фонтан горожане очень полюбили...

В конце 90-х здание ДК ОТЗ было продано в частные руки и стало называться Экспоцентром. Бывший генеральный директор Онежского тракторного завода Николай Волнухин, который руководил предприятием с 1986 по 2002 год, рассказал порталу «Петрозаводск говорит», что заводской дом культуры продали из-за того, что в то время заводу пришлось не только платить налоги на социальную сферу, но также ее одновременно содержать, что было непосильной задачей.

А поскольку фонтан находился на земельном участке, относящемся к ДК, и его работа обеспечивалась через водопроводные сети, подведенные к зданию, неудивительно, что спустя некоторое время после продажи участка в частные руки фонтан перестал функционировать. А после исчезли и журавли. Горожане долгое время надеялись, что это временно, но через несколько лет забили тревогу и начали задавать вопросы в СМИ.

Наверное, пролить свет на это дело могли бы авторы проекта фонтана «Журавли» — Николай Тришков и Григорий Салтуп — но их уже нет в живых.

Мы попытались выяснить судьбу скульптуры в городской администрации. Ответ пресс-службы мэрии был следующий:

«Фонтан относился к зданию, и принадлежал владельцам здания соответственно. Куда он делся теперь — можно только предполагать».

В этом году правительство Карелии решило выкупить у собственника здание Экспоцентра и передать его театру «Творческая мастерская». Бывший ДК ОТЗ, который в 2018 году был включен в перечень объектов культурного наследия, собираются отремонтировать за 1,5 миллиарда рублей. В связи с этим появилась надежда, что будет реконструирован также и фонтан, и его вновь украсят фигурки журавлей.

Журналист портала «Петрозаводск говорит» связался с пресс-службой Министерства культуры Карелии и поинтересовался планами относительно фонтана «Журавли». Там ответили, что здание было приобретено без фонтана. Причину объяснять не стали.

После этого мы обратились с официальным запросом в правительство Карелии, с просьбой пояснить, по какой причине здание ДК ОТЗ выкупается без фонтана, который входит в комплекс. И как в таком случае можно будет следить за состоянием фонтана. Значит ли это, что здание отреставрируют, а на площадке перед ним будет находиться разрушающийся неработающий фонтан, с которого к тому же исчезла украшавшая его скульптура «Журавли» Григория Салтупа?

Сначала на запрос ответило Министерство имущественных и земельных отношений РК. Нам сообщили, что «приобретение фонтана, который расположен на отдельном земельном участке, не являющемся прилегающей территорией к зданию, не планируется. В настоящее время объект малой архитектурной формы является частной собственностью». Также отметили, что «собственник объекта несет бремя по содержанию в надлежащем техническом состоянии принадлежащего ему имущества в рамках законодательства Российской Федерации».

Вскоре пришел ответ и из Министерства культуры РК:

«...Земельный участок, который ранее составлял единый комплекс, разделен собственником на два земельных участка площадью 1862 м. кв. И 3491 м. кв. В настоящее время… проводится процедура осуществления закупки у единственного поставщика объекта культурного наследия регионального значения «Дом культуры ОТЗ» с земельным участком (указаны кадастровые номера). Второй участок (указан кадастровый номер), на территории которого находится фонтан, планировался собственником к продаже, но на сегодняшний день собственником решение о продаже не принято. Скульптура «Журавли» демонтирована собственником земельного участка и находится у него на хранении.»

Конечно, кажется очень странным, что бывший владелец Экспоцентра решил продать республике здание, но оставил себе земельный участок с фонтаном. Для чего — можно только догадываться. Может быть, перед будущим театром вместо фонтана возникнет платная парковка? Или дело в «Журавлях»? Ведь, как известно, у богатых свои причуды. И кто же он, этот загадочный собственник?

В процессе выяснения журналистом портала «Петрозаводск говорит» обстоятельств дела всплыла фамилия местного бизнесмена Барышева. Как удалось выяснить, Вячеслав Анатольевич Барышев был учредителем ООО «Культурно-деловой центр», а также нескольких других организаций, размещавшихся в здании Экспоцентра. Не он ли тот человек, что не захотел расстаться с фонтаном?

Мы запросили выписку из ЕГРН о принадлежности земельного участка, на котором располагается фонтан «Журавли». Выяснились очень интересные обстоятельства. Оказалось, что право собственности на участок было зарегистрировано 30 января 2020 года на имя Барышевой Валентины Ивановны. Примечательно также то, что в графе «Виды разрешенного использования» указано: «для эксплуатации здания культурно-делового центра». О фонтане ни слова.

Судя по всему, не интересна судьба фонтана и украшавших его журавлей и местным чиновникам. Скульптура не является объектом культурного наследия, ее пропажа не волнует ни городскую администрацию (в пресс-службе нам дали понять, что это дела давно минувших дней), ни правительство республики. В Союзе художников Карелии также никак не комментируют исчезновение произведения известного карельского скульптора и писателя Григория Салтупа. И вроде бы, никакого криминала тут нет, но почему-то не оставляет ощущение, что нас с вами обокрали.



