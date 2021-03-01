Бывшего президента Франции Николя Саркози осудили за коррупцию

В Париже суд признал экс-президента Франции Николя Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием. Его приговорили к трем годам тюремного заключения, два из которых условно, передает «Лента.ру». Таким образом в тюрьме бывшему президенту придется провести один год.

По версии следствия, политик через своего адвоката Тьерри Эрзога обещал сотруднику Кассационного суда Жильберу Азиберу должность в Монако. За это тот должен был предоставить конфиденциальную информацию о расследовании незаконного финансирования президентской кампании Саркози 2007 года со стороны наследницы французской компании L'Oreal Лилиан Бетанкур.

По сообщению издания, Тьерри Эрзог и Жильбер Азибер также были осуждены за разглашение профессиональной тайны. Им назначили аналогичные сроки - два года условно и один год реального заключения. (фото anticorr.media)