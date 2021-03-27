Более 300 кораблей стоят в очереди в Суэцком канале

Из-за коллапса в Суэцком канале, бесшлюзовом судоходном канале в Египте, который соединят Средиземное и Красное моря, образовалась настоящая пробка из кораблей.

Напомним, утром 23 марта в канале сел на мель один из самых больших контейнеровозов в мире. В результате движение по каналу оказалось заблокировано.

По сообщению РИА Новости, ссылающегося на главу администрации торгового пути адмирала Усама Рабиа, своей очереди для прохода по торговому пути на сегодняшний момент ожидает 321 судно.

400-метровое судно «Эвер Гивен», которое направлялось из Китая в Роттердам, немного сдвинули с места после того, как вокруг него начали углублять дно и вывозить тонны песка. Японская компания Shoei Kisen, которой принадлежит контейнеровоз, извинилась за нарушение движения по Суэцкому каналу. Руководители компании во время выступления в штаб-квартире низко поклонились, принося, таким образом извинения, пишет «Медуза».

После того, как дноуглубительные работы были завершены, застрявший контейнеровоз попытаются вытащить десять буксиров, сообщил Рабиа. (фото hi-tech.mail.ru)