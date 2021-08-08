08 августа 2021, 11:08
Баня сгорела в Соломенном
С огнем в деревянном строение боролись двенадцать человек
Серьезный пожар в Соломенном случился ночью в минувшую пятницу, 6 августа.
Языки пламени и клубы дыма были видны со стороны наплавного моста. Спасательные расчеты прибыли к месту возгорания на улице Мебельная у дома №42 в 22:48.
Практически час ушел у 12 спасателей на то, чтобы справиться с огнем в деревянной постройке.
Пожар ликвидировали в 23:25, сообщили в МЧС Карелии.
В паблике пожарной части Соломенного опубликованы фото и видео с места возгорания.